ANP Prognose opkomst: 81 procent

DEN HAAG - De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bedraagt 81 procent. Dat blijkt uit een voorlopige prognose van Ipsos Nederland woensdag in opdracht van de NOS en RTL.

Door ANP - 15-3-2017, 21:10 (Update 15-3-2017, 21:10)

In 2012 ging 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. In 2010 was het opkomstpercentage 75,3.

Bij de verkiezingen van woensdag waren er in totaal 12.980.788 kiesgerechtigden.