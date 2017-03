Stembureaus dicht, het tellen begint

DEN HAAG - De stembureaus in de Nederlandse gemeenten zijn om 21.00 uur dichtgegaan. De bussen met stembiljetten gaan open en de komende uren zijn vele duizenden mensen bezig om de stemmen te tellen. Bij een beperkt aantal stembureaus, zoals in Rotterdam, Leiden, Utrecht en Den Haag, kunnen mensen die om 21.00 uur al in een rij stonden te wachten, toch nog even hun stem uitbrengen.

Door ANP - 15-3-2017, 21:05 (Update 15-3-2017, 21:05)

Kiezers mogen van de Kiesraad de zogeheten stemopneming overigens na 21.00 uur bijwonen, als zij de orde niet verstoren.

Op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kan nog uren worden gestemd. Daar gingen de stemlokalen 's middags 12.30 Nederlandse tijd open en sluiten ze pas in de nacht van woensdag op donderdag.