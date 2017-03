Stembureaus steden open tot rijen weg zijn

DEN HAAG - Stembureaus in Den Haag en Rotterdam waar het woensdagavond nog erg druk is, blijven langer open als dat nodig is. Iedereen die om 21.00 uur in de rij staat, krijgt de gelegenheid zijn stem uit te brengen, lieten de gemeenten weten. In Rotterdam is het vooral op het centraal station erg druk. ,,Overweeg een ander stembureau'', adviseerde de gemeente.

Door Den Haag stad rijden tien teams die zorgen dat alle bureaus voldoende stembiljetten hebben. Op verschillende plekken zijn of waren de formulieren op. ,,Op de ene plek zijn er te weinig, op de andere plek juist weer heel veel", aldus de woordvoerder. Stemmen kan normaal gesproken tot 21.00 uur, dan sluiten de bureaus. Maar in Den Haag worden eerst de rijen weggewerkt, benadrukt de woordvoerder. ,,Blijf even wachten, de formulieren komen er echt aan."