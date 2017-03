Opkomst fors hoger: driekwart heeft gestemd

DEN HAAG - De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen is tot nog toe aanzienlijk hoger dan in 2012. Volgens de laatste cijfers die bureau Ipsos leverde in opdracht van NOS en RTL had om 19.45 uur 73 procent van de stemgerechtigden zijn keuze gemaakt in het stemhokje. Dat was bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen 65 procent op hetzelfde tijdstip. Uiteindelijk ging toen 74,6 procent van de kiezers stemmen.

Door ANP - 15-3-2017, 20:05 (Update 15-3-2017, 20:25)

Er kan nog tot 21.00 uur worden gestemd. Ipsos telt kiezers bij 43 stembureaus, verdeeld over Nederland.