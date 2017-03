Lange rijen voor stemmen op onbewoond eiland

LELYSTAD - Bijna 1300 mensen hebben woensdag met de boot de overtocht gemaakt om te stemmen op de Marker Wadden. De animo om met de boot naar de nieuwe eilandengroep te gaan, was zo groot dat er met name 's ochtends hele lange wachtrijen waren. Natuurmonumenten zorgde voor extra boten om iedereen toch heen en weer te kunnen brengen. In de loop van de middag werden de wachtrijen wat korter.

Door ANP - 15-3-2017, 18:54 (Update 15-3-2017, 18:54)

Overigens gingen meer mensen dan de kleine 1300 heen en weer, maar niet iedereen bracht zijn of haar stem uit. ,,Ouders namen hun kinderen mee en sommige mensen genoten gewoon van het mooie tripje", aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten.

De eilandengroep Marker Wadden wordt momenteel aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Het project moet zorgen voor natuurherstel van het meer. In samenwerking met Natuurmonumenten bracht de gemeente Lelystad verscheidene malen per dag mensen met de boot naar het stembureau op de Marker Wadden. Behalve mensen die er dag en nacht werken, kregen ook inwoners van Lelystad en mensen buiten de gemeente zo de kans om op de Marker Wadden hun stem uit te brengen.