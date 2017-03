Meer dan de helft electoraat heeft al gestemd

HILVERSUM - Meer dan de helft van de stemgerechtigden in Nederland heeft inmiddels zijn stem uitgebracht. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL bedroeg de landelijke opkomst om 17.45 uur al 55 procent. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stond de teller op dat tijdstip nog op 48 procent.

Door ANP - 15-3-2017, 18:33 (Update 15-3-2017, 18:54)

Ook in de grote steden lag de opkomst boven de 50 procent. De gemeente Amsterdam meldde woensdag begin van de avond een opkomst van 53,7 procent. Bij de verkiezingen in 2012 was in de hoofdstad rond die tijd nog maar 39,2 procent van de stemmen binnen.

In Den Haag bedroeg de tussentijdse opkomst om 18.00 uur iets meer dan 57 procent. Dat was de vorige keer rond die tijd nog 46,8 procent. Eerder werd in Utrecht en Rotterdam al duidelijk dat zeker de helft van het electoraat daar naar de stembus was geweest.

De tussentijdse opkomstcijfers lopen al de hele dag flink voor op vijf jaar geleden. Er kan nog tot 21.00 uur worden gestemd.