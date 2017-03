Kamervoorzitter Arib gispt Kuzu

ANP Kamervoorzitter Arib gispt Kuzu

DEN HAAG - Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft woensdag felle kritiek geuit op de houding van Kamerlid en DENK-voorman Tunahan Kuzu in de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. De politicus had volgens de PvdA'ster duidelijk moeten zijn.

Door ANP - 15-3-2017, 17:53 (Update 15-3-2017, 17:53)

,,Ik had liever gehad dat de leider van DENK, de heer Kuzu, gewoon afstand neemt van de uitspraken van Erdogan. Dat wij overblijfselen zijn van de nazi's en fascisten, dat kan absoluut niet en is onacceptabel. Ik verwacht van een volksvertegenwoordiger in Nederland dat hij dat ver van zich werpt. Dat is niet gebeurd en dat is jammer'', aldus Arib woensdag in de uitzending van EenVandaag radio.