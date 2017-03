Actie tegen hongersnood ruim boven 8 miljoen

ANP Actie tegen hongersnood ruim boven 8 miljoen

DEN HAAG - Op Giro555 is tot nog toe bijna 8,4 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp aan miljoenen mensen in diverse conflictgebieden. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) maakten die tussenstand woensdag bekend. Het geld gaat naar voedsel, medicijnen, drinkwater en andere noodzakelijkheden voor inwoners van Jemen, Somalië, Zuid-Sudan en een deel van Nigeria.

Door ANP - 15-3-2017, 17:16 (Update 15-3-2017, 17:16)

Zo'n 20 miljoen mensen in deze landen zijn volgens de Samenwerkende Hulporganisaties ernstig ondervoed of dreigen dat te raken. In Zuid-Sudan, dat is ontwricht door burgeroorlog, is al officieel sprake van hongersnood. De andere landen balanceren op de rand daarvan.

De laatste officieel erkende hongersnood was in 2011, in Somalië. Toen stierven ongeveer een kwart miljoen mensen.

Welke hulp wordt geboden verschilt per land. Zo ondersteunen de hulporganisaties in Jemen bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken die worden overspoeld door mensen met ondervoede kinderen. In Somalië krijgen veeboeren hulp.

De woensdag gemelde tussenstand is inclusief de 2 miljoen euro die het kabinet vorige week heeft toegezegd.