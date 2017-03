A8 bij Amsterdam dicht na groot ongeluk

DEN HAAG - De A8 tussen Amsterdam en Zaandam is woensdagmiddag in noordelijke richting afgesloten wegens een groot ongeluk bij de afslag Oostzaan, waarbij zeven auto's zijn betrokken. Eén auto is over de kop geslagen. Er zijn meerdere gewonden. De traumahelikopter is ingezet, meldde de ANWB.

Door ANP - 15-3-2017, 16:28 (Update 15-3-2017, 16:28)

Door het ongeval groeien de files op de A8, A10 en A5 snel. In totaal stond er rond 16 uur al zo'n 10 kilometer aan files. De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht een zware avondspits. De VID adviseert automobilisten die naar het noorden moeten, om te rijden via de A9.