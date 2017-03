Een derde van electoraat heeft al gestemd

HILVERSUM - Een derde van de stemgerechtigden in Nederland had woensdag vroeg in de middag de gang naar de stembus al gemaakt. Daarmee is de opkomst vooralsnog behoorlijk hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2012. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL.

Door ANP - 15-3-2017, 14:36 (Update 15-3-2017, 14:36)

Ipsos telt bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over het land, hoeveel mensen er komen stemmen. Rond 13.45 uur had 33 procent van de stemgerechtigden van die bureaus zijn stem uitgebracht. Dat was vijf jaar terug rond dat tijdstip nog 27 procent.

Volgens de onderzoekers is het opkomstpatroon vooralsnog vergelijkbaar met dat van de verkiezingen van 2006. Toen kwam uiteindelijk meer dan 80 procent van van de stemgerichten opdagen.

Er kan nog tot 21.00 uur worden gestemd. De volgende opkomstcijfers van Ipsos worden omstreeks 16.00 uur verwacht.