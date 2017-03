Opkomst in Amsterdam fors hoger

AMSTERDAM - In Amsterdam had om 13.00 uur 25,1 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is aanmerkelijk meer dan bij de verkiezingen in 2012. De opkomst was toen rond dat tijdstip 14,1 procent.

Door ANP - 15-3-2017, 13:59 (Update 15-3-2017, 14:33)

Het hoofd bureau verkiezingen in Amsterdam repte van lange rijen bij de stembureaus. Hij zei dat er vooraf op was gerekend dat de uitslag rond middernacht binnen zou zijn. ,,Maar dat kan mogelijk later worden door de hoge opkomst en omdat er zoveel partijen op de stembiljetten staan.''

Ook in de gemeente Groningen gaan er vooralsnog meer mensen naar de stembus. De opkomst om 14.00 uur was 37,7 procent tegen bijna 32 procent in 2012.

In Den Haag was de tussentijdse opkomst om 14.00 uur 34,5 procent tegen 27,2 procent in 2012. In de gemeente Utrecht was kort na tweeën circa 39 procent gaan stemmen en in Rotterdam was dat circa 34 procent.