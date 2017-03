Extra hokjes in stembureaus Maassluis

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis heeft wegens de verkiezingsdrukte extra hokjes in twee stembureaus moeten plaatsen. Een gemeentewoordvoerder zei dat er in de ochtend lange rijen stemgerechtigden stonden te wachten.

Door ANP - 15-3-2017, 13:48 (Update 15-3-2017, 13:48)

,,Ook hebben we een stembus, waarin ruimte is voor 700 stembiljetten, moeten vervangen. Die stembus was al vol.'' Om 13.00 uur was de opkomst in Maassluis 23 procent. ,,We weten niet hoe groot de opkomst bij de verkiezingen van 2012 was, maar we hebben de indruk dat het nu drukker is dan toen'', zei de gemeentewoordvoerder.