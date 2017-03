De uitslag van de verkiezingen online

ANP

De tussenstanden rond de Tweede Kamerverkiezing die gedurende de dag naar buiten komen, houden ons in spanning. Maar wat is de uitslag als de stembussen sluiten? Dat is woensdagavond handig per gemeente te bekijken op onze website.

Door internetredactie - 15-3-2017, 13:34 (Update 15-3-2017, 13:44)

Daarmee kunt u niet alleen zien hoe de partijen in uw plaats hebben gescoord, maar ook - als aardigheidje - welke coalities in uw gemeente mogelijk zijn.

Ook de digikrant krijgt in de loop van de nacht een update met de laatste verkiezingsberichten.