ANP Hier en daar sleutelprobleem op stembureaus

ALMERE - Niet overal zijn de stembureaus precies volgens de tijdsplanning opengegaan.

Door ANP - 15-3-2017, 12:46 (Update 15-3-2017, 12:46)

Zo opende het stembureau op het station Almere Centrum een kwartiertje later, omdat van een aantal stembussen de verplichte sloten bleken te ontbreken. Volgens Omroep Flevoland heeft minstens één vroege reiziger daardoor niet kunnen stemmen. Hij was bijtijds gekomen omdat hij de rest van de dag niet meer kon gaan stemmen.

In het Friese Stiens ontbrak de sleutel van het hangslot waarmee de stembus was afgesloten. Daardoor was niet te controleren of er per ongeluk nog oude stembiljetten inzaten, meldt Leeuwarder Courant. Een gemeenteambtenaar met een betonschaar bracht uitkomst.

Slot

Bij het stemlokaal van een wijkcentrum in Klazienaveen (Drenthe) ontbrak het slot op de stembus. Een bezorgde stemmer meldde dat en de gemeente Emmen antwoordde dat de bus inderdaad niet was afgesloten terwijl er wel al kon worden gestemd. ,,Het oogje waar het slotje doorheen moet, moet worden vervangen'', zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe. De stemmen zijn wel gewoon geldig, meldt de Kiesraad, als maar is gecontroleerd of de bus leeg was en ze de bus goed in de gaten hebben gehouden.

En een man uit Enschede wilde heel graag gaan stemmen, maar dat zit er voor hem niet in, meldt Tubantia. Zijn hond Nio verscheurde afgelopen nacht zijn stempas. ,,Hij pakt nooit iets van de tafel. En nu dit.''