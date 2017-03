Drugslab gevonden na grote brand in Den Bosch

DEN BOSCH - In de loods van een bedrijf in Den Bosch dat dinsdagavond werd getroffen door een grote brand zijn de restanten van een drugslab gevonden. Het vuur heeft het lab voor een groot deel verwoest, maar volgens de politie was het een flinke drugsproductieplaats.

Door ANP - 15-3-2017, 12:08 (Update 15-3-2017, 12:59)

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken of dat die is ontstaan door het drugslab. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.

De brand begon bij een autobedrijf in een loods bij een woonhuis. Ook een naastgelegen bedrijf werd getroffen.

Geen risico voor gezondheid

De politie laat weten dat chemische stoffen die werden gebruikt bij de productie van drugs zijn verbrand. De brandweer heeft dinsdagavond metingen verricht maar de concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht hebben geen risico opgeleverd voor de gezondheid van omwonenden of omstanders, aldus een politiewoordvoerder.

Het autobedrijf raakte flink beschadigd. Het is daarom nog onzeker of politiespecialisten woensdag al in het gebouw onderzoek kunnen gaan doen naar het drugslab en de oorzaak van de brand.