ANP Opkomst verkiezingen voorlopig hoger

HILVERSUM - De opkomst van kiezers was woensdag halverwege de morgen voorlopig hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2012. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL had om 10.30 uur 15 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat was vijf jaar terug rond dat tijdstip nog 13 procent.

Door ANP - 15-3-2017, 11:23 (Update 15-3-2017, 11:23)

Het onderzoek van Ipsos is gebaseerd op eigen peilingen bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over heel Nederland. Daar wordt iedereen geteld die komt stemmen.