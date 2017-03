Geen Nederlandse excuses aan Turkije

ANP Geen Nederlandse excuses aan Turkije

ISTANBUL - Nederland zal Turkije geen excuses maken voor het optreden zaterdag in Rotterdam rond de komst van de Turkse minister van familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya. ,,Het optreden van zaterdag was ferm en met respect'', liet een woordvoerder van premier Mark Rutte woensdag weten.

Door ANP - 15-3-2017, 11:09 (Update 15-3-2017, 11:13)

Hij reageerde op een bericht van de Turkse krant Daily Sabah dat de Turkse premier Binali Yildirim dinsdagavond in een tv-interview had gezegd dat Rutte mondeling excuses had aangeboden voor het vastzetten van de Turkse zaakgelastigde en de Turkse consul in Rotterdam.

Volgens de woordvoerder van Rutte zijn in de chaos die de Turken die avond en nacht veroorzaakt hadden, twee Turkse diplomaten korte tijd vastgehouden. ,,Dit is gebeurd, omdat voor de politie niet duidelijk was wie zij waren. Toen bleek dat het om diplomaten ging, zijn ze onmiddellijk vrijgelaten. In zijn contacten op zaterdagavond heeft minister-president Rutte bij premier Yildirim aangegeven dat Nederland dit verder uitzoekt. Mocht daaruit blijken dat Nederland op dit punt in strijd gehandeld heeft met het verdrag van Wenen, dan betreuren we dat.''

Volgens de Turkse krant zei Yildirim dat Rutte tegen hem had gezegd dat bij het vastzetten een fout was gemaakt. De Turkse premier voegde daaraan toe dat Nederland de spanning niet zover wilde laten oplopen en dat Rutte aanbood samen te gaan eten.