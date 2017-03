Opkomst Den Haag nog altijd hoger

DEN HAAG - In Den Haag had om 12.00 uur 23,4 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 was dit rond die tijd 19,3 procent.

Door ANP - 15-3-2017, 10:43 (Update 15-3-2017, 12:32)

In Rotterdam was de opkomst kort na het middaguur ruim 24 procent en in Utrecht 29 procent. Amsterdam komt later op de dag met tussentijdse percentages van de opkomst.