ANP Vakantieganger laat Turkije links liggen

DEN HAAG - Nederlanders boeken nog nauwelijks vakanties naar Turkije, vanwege de oplopende politieke spanningen. ,,We merken dat het stil is nu. En dat is jammer want Turkije begon net weer aan te trekken als vakantiebestemming'', zegt een woordvoerster van TUI, een van de grootste touroperators in Nederland.

Door ANP - 15-3-2017, 10:42 (Update 15-3-2017, 10:43)

Ook Thomas Cook (Neckermann en Vrij Uit) merkt dat vakantiegangers Turkije links laten liggen. ,,Toch kwamen er gisteren nog een paar boekingen binnen. Maar we krijgen vooral vragen van mensen die willen omboeken naar Spanje of Griekenland'', aldus een woordvoerster. Het aantal vakantiegangers dat daadwerkelijk heeft omgeboekt is volgens haar echter minder dan honderd.

Ook zijn er nog weinig mensen die hun vakantie annuleren. ,,Dat zien we niet veel, omdat je tot vier weken voor vertrek tegen geringe kosten kan omboeken. Mensen wachten af hoe het zich verder ontwikkelt'', aldus de woordvoerster van TUI.

Veilig

De touroperators benadrukken echter dat het veilig is om naar Turkije te gaan. ,,Omboeken is nergens voor nodig. Erdogan heeft de meest verschrikkelijke dingen gezegd, maar zolang het bij woorden blijft kunnen we daar gewoon naartoe'', aldus de zegsvrouw van Thomas Cook.

De Nederlandse regering raadt reizigers die naar Turkije gaan aan waakzaam te zijn en grote groepen mensen te mijden.