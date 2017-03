Rutte stemt in Haagse school

ANP Rutte stemt in Haagse school

DEN HAAG - Ook VVD-leider Mark Rutte heeft al gestemd. De premier deed dat rond 10.00 uur in een school in Den Haag. Rutte riep iedereen op van zijn stemrecht gebruik te maken. ,,Dat is een verworvenheid en daar is voor geknokt door heel veel mensen.''

Door ANP - 15-3-2017, 10:12 (Update 15-3-2017, 10:12)

De VVD-voorman vertelde dat hij stemt op Jeanine Hennis, demissionair minister van Defensie en de nummer twee op de VVD-lijst.