Juncker en Tusk solidair met Nederland

STRAATSBURG - ,,Het is een schande” wat de Turkse president Erdogan heeft geroepen over Nederlandse nazipraktijken. ,,Ik zou ook nooit accepteren wat er allemaal gezegd is”, zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en oud-premier van Luxemburg woensdag in het Europese Parlement in Straatsburg.

Door ANP - 15-3-2017, 10:06 (Update 15-3-2017, 10:06)

Na een weekend van zwijgen, betuigde nu zowel Juncker als EU-president Donald Tusk hun steun. ,,Wij zijn solidair met Nederland”, aldus de Pool Tusk, die speciaal voor de gelegenheid een verklaring in het Nederlands uitsprak. Hij herinnerde eraan dat Rotterdam ,,door de nazi's is vernietigd. De stad heeft nu een burgemeester die in Marokko is geboren. Wie daar fascisme ziet, is los van de werkelijkheid. Wij zijn Europeanen en trots.”

Juncker zei dat Turkije met de uitspraken over Nederland ,,afstand van Europa neemt, niet lijkt te willen toetreden tot de EU.” De solidariteitsbetuiging werd in het EU-parlement met applaus ontvangen.