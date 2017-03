Roei-ongeluk Huissen eist derde leven

ANP Roei-ongeluk Huissen eist derde leven

HUISSEN - Het roei-ongeluk zaterdag op de Nederrijn bij Huissen heeft een derde leven geëist. Dinsdagavond laat is een 40-jarige man aan zijn verwondingen bezweken, zo laat de roeivereniging weten. Zaterdag overleden al twee roeiers van 60 en 71 jaar.

Door ANP - 15-3-2017, 9:53 (Update 15-3-2017, 9:53)

De vijf roeiers kwamen in de snelstromende rivier terecht toen hun boot omsloeg. Twee roeiers konden zichzelf redden. De 40-jarige man werd in kritieke toestand naar het academisch ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De lichamen van de mannen van 60 en 71 jaar waren zaterdag door hulpdiensten uit de rivier gehaald.