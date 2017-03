In de rij op station om te stemmen

ANP In de rij op station om te stemmen

UTRECHT - Voor het stemmen op stations bestaat veel interesse. ,,De opkomst is zo goed dat op bepaalde stations een rij kan staan’’, zei een woordvoerster van NS woensdagochtend. De wachttijd is mede afhankelijk van het aantal stemhokjes in een stembureau.

Door ANP - 15-3-2017, 9:12 (Update 15-3-2017, 9:12)

Op en rond meer dan zestig stations kunnen stemgerechtigden terecht. Reizigers kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een geldige stempas en een identiteitsbewijs. Reizigers die op een station in een andere gemeente willen stemmen, konden de stempas om laten zetten in een zogenaamde kiezerspas.

Station Castricum had de primeur, daar ging het stembureau in een bloemenkiosk om 00.00 uur open. De meeste stationsstembureaus zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Om 21.00 uur sluiten alle stembussen en begint het tellen van de stemmen. Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006.