Ex-ambtenaar en gemeentesecretaris opgepakt

ANP Ex-ambtenaar en gemeentesecretaris opgepakt

HELMOND - De politie heeft woensdagochtend een oud-ambtenaar van de gemeente Helmond aangehouden voor verduistering en valsheid in geschrifte. Ook zijn vrouw, gemeentesecretaris in de Limburgse gemeente Leudal, werd aangehouden. Zij wordt verdacht van witwassen. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt.

Door ANP - 15-3-2017, 8:52 (Update 15-3-2017, 9:03)

Helmond deed eind vorig jaar aangifte tegen de ambtenaar die diverse hoge functies bekleedde op het gemeentehuis. De man werd op staande voet ontslagen. Het vermoeden bestaat dat verdachte Pieter H. (55) zeker 20.000 euro heeft verduisterd maar waarschijnlijk ligt het bedrag veel hoger. De precieze omvang van de fraude wordt nog onderzocht.

Vorige week deed de politie al onderzoek in het huis van het echtpaar in Echt. Ook een kasteel in Roosteren werd doorzocht. Het eeuwenoude kasteel in Roosteren is eigendom van Pieter H. en wordt door hem uitgebaat als restaurant. Er werd beslag gelegd op administratie, computers, auto's, fietsen, huishoudelijke artikelen en audioapparatuur. Er wordt onder andere uitgezocht of deze goederen zijn aangeschaft met verduisterd gemeenschapsgeld.

De gemeente Leudal wilde tot dusver niet reageren op de kwestie rond gemeentesecretaris Diana N. ,,De gemeente doet geen mededelingen over individuele werknemers'', liet de gemeente vorige week weten in een korte verklaring.