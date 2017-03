Pechtold en Segers brengen stem uit

WAGENINGEN - D66-voorman Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zijn de eerste lijsttrekkers die hun stem hebben uitgebracht.

Door ANP - 15-3-2017, 8:04 (Update 15-3-2017, 8:04)

Pechtold stemde woensdag omstreeks 07.30 uur in een stembureau in de Belmonteflat in Wageningen. Segers deed dat rond hetzelfde tijdstip in Marle (Overijssel). Daar zetelt het kleinste stembureau van Nederland.