Paraplu kan thuisblijven op verkiezingsdag

AMSTERDAM - De weersverwachting voor deze verkiezingsdag is uitstekend. Mensen die gaan stemmen, kunnen de paraplu thuislaten. De meteorologen van Weeronline geven deze woensdag een 8.

Door ANP - 15-3-2017, 6:39 (Update 15-3-2017, 6:39)

Het is op veel plaatsen grijs en in het zuiden is het mistig, maar in de loop van de ochtend en middag komt de zon er overal door. De maximumtemperatuur ligt rond 11 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Het waait zwak tot matig.

De koudste verkiezingsdag sinds begin jaren 70 was 29 november 1972. Er viel wat regen, het werd niet warmer dan een graad of 7 en het waaide hard. Soms scheen ook even de zon. Met 83,5 procent was de opkomst deze dag toch hoog. 25 mei 1977 was de warmste verkiezingsdag. Het was zonnig, droog en bij weinig wind werd het op sommige plaatsen zomers warm met 25 graden. De opkomst: 88 procent.