Politie schiet verdachte neer na achtervolgin

AMSTENRADE - Bij de aanhouding van drie mannen die in een auto zaten die niet wilde stoppen, heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag schoten gelost. Daarbij is een van de inzittenden gewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in het Limburgse dorp Amstenrade.

Door ANP - 15-3-2017, 2:15 (Update 15-3-2017, 7:38)

Net na middernacht wilde de politie in Brunssum de auto controleren omdat bekend was dat de eigenaar van het voertuig nog een openstaande boete moest betalen. De bestuurder wilde echter niet stoppen, wat leidde tot een achtervolging. In Amstenrade ramde de auto een politiewagen. De politie slaagde er daarop in de drie inzittenden aan te houden, waarbij dus werd geschoten.

De identiteit van de drie verdachten is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wie van hen achter het stuur zat tijdens de achtervolging.