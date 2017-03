Politie schiet verdachte neer

AMSTENRADE - Bij de aanhouding van een verdachte automobilist heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag schoten gelost. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De man raakte gewond aan zijn been.

Door ANP - 15-3-2017, 2:15 (Update 15-3-2017, 2:15)

Net na middernacht wilde de politie in Brunssum een automobilist controleren omdat bekend was dat de eigenaar van de auto nog een openstaande boete moest betalen. De automobilist wilde niet stoppen, wat leidde tot een achtervolging. In Amstenrade ramde de auto van de verdachten een politieauto. Daarna werden de drie inzittenden uit de auto aangehouden. Bij de aanhouding werd geschoten en raakte een van de verdachten gewond.