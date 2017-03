Op de valreep wat vuurwerk in campagne

Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen De lijsttrekkers Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA), Mark Rutte (VVD), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Geert Wilders (PVV) en Emile Roemer (SP) op de publieke tribune.

DEN HAAG - Een harde botsing tussen PvdA-leider Asscher en PVV-voorman Wilders vormde gisteravond het hoogtepunt van het slotdebat bij de NOS. Verschillende lijsttrekkers vielen elkaar aan de vooravond van de verkiezingen hard aan.

Door onze verslaggever - 14-3-2017, 23:16 (Update 14-3-2017, 23:16)

Met stemverheffingen veegden de twee partijleiders elkaar de mantel uit bij de stelling ’Nederland is van ons allemaal’, die Asscher had uitgezocht. „Nederland is van ons allemaal? Dat zijn Woodstock-teksten voor mensen die een uur lang aan een waterpijp hebben gelegen!”, foeterde Wilders. „Nederland is voor de Nederlanders!...