ANP Verkiezingsdebat zeer zwaar beveiligd

DEN HAAG - Het NOS-verkiezingsdebat in het complex van de Tweede Kamer is zeer zwaar beveiligd. Er zijn onder anderen meer bewakers en agenten dan normaal al het geval is.

Door ANP - 14-3-2017, 21:11 (Update 14-3-2017, 21:11)

Alle belangstellenden voor het slotdebat moesten door een metaaldetector. Ook werd iedereen voorzien van een gekleurd armbandje voor de verschillende zones waarin het gebouw is opgedeeld.