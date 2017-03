Rotterdam positief over Feyenoord City

ANP Rotterdam positief over Feyenoord City

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam staat in principe achter de plannen voor de bouw van Feyenoord City. Het college van burgemeester en wethouders zal de gemeenteraad daarom vragen in te stemmen met een financiële bijdrage aan het project.

Door ANP - 14-3-2017, 20:47 (Update 14-3-2017, 20:47)

De plannen voor Feyenoord City voorzien onder meer in de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord, maar ook in de komst van nieuwe woningen, kantoren en winkels. De gemeente is gevraagd om een financiële bijdrage.

Het gaat dan om 60 miljoen uit gronduitgifte en 40 miljoen aan aandelen. Ook wil de gemeente 35 miljoen euro uittrekken voor investeringen in infrastructuur. De woordvoerster van wethouder Adriaan Visser (Financiën) benadrukt dat de gemeente ook geld terug krijgt voor de investeringen, zoals rendement op de aandelen en erfpachtcanon voor de grond.

De steun van het college voor het project is niet onvoorwaardelijk. In een zogeheten 'position paper' zijn in samenspraak met Feyenoord afspraken gemaakt over de plannen, die later worden voorgelegd aan de gemeenteraad. ''Als die akkoord gaat, gaat Feyenoord de plannen verder uitwerken, onder andere met de gemeente'', zei de woordvoerster dinsdagavond.