ANP Scholieren kiezen GroenLinks, VVD en D66

DEN HAAG - Als het aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo ligt, wordt GroenLinks woensdag de grootste partij, gevolgd door D66 en de VVD. De PVV eindigt op de vierde plaats. Dat is de uitslag van de Scholierenverkiezingen die ProDemos, het 'Huis voor democratie en rechtsstaat', dinsdag heeft bekendgemaakt.

Door ANP - 14-3-2017, 17:42 (Update 14-3-2017, 17:42)

GroenLinks kan wat de jongeren betreft rekenen op 19,3 procent van de stemmen, goed voor omgerekend dertig Kamerzetels. D66 (27 zetels) komt uit de bus als tweede en op drie staat de VVD (24 zetels). Andere politieke partijen volgen op ruime afstand.

In totaal stemden ruim 140.000 leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo, verspreid over het land. Ook bij de Kinderverkiezingen won GroenLinks. Daarbij stemden ruim 11.000 scholieren uit groep zeven en acht.