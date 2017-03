Aangereden wolf kwam uit noorden Duitsland

VEENINGEN - De wolf die anderhalve week geleden dood langs de A28 bij het Drentse Veeningen werd gevonden, kwam uit een gebied ten noorden van Bremen. Het aangereden mannetje was ongeveer anderhalf jaar oud en maakte deel uit van een roedel wilde wolven. Hij had de afstand van 200 kilometer zelfstandig afgelegd.

Door ANP - 14-3-2017, 17:24 (Update 14-3-2017, 17:24)

Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre en Wageningen Environmental Research. In de maag van de gezonde wolf troffen de onderzoekers sporen aan van een haas en een ree.

Jonge wolven verlaten hun roedel na één tot twee jaar en gaan op zoek naar een eigen leefgebied. Doordat in Duitsland diverse roedels leven op ongeveer 200 kilometer van de Nederlandse grens, verwachten deskundigen dat de komende jaren meer wolven in ons land terecht komen. Mogelijk zullen ze zich hier op enig moment ook permanent vestigen. Wolven zijn over het algemeen heel schuw tegenover mensen.