Kuzu zegt af voor NOS-slotdebat

ANP Kuzu zegt af voor NOS-slotdebat

DEN HAAG - DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu heeft afgezegd voor het slotdebat van de NOS voor de Tweede Kamerverkiezingen dinsdagavond. Kuzu wil niet in debat met Jan Roos van VoorNederland (VNL) vanwege uitlatingen die volgens DENK xenofoob en homofoob zouden zijn.

Door ANP - 14-3-2017, 16:26 (Update 14-3-2017, 16:41)

,,Eerder bracht hij op een speculatieve wijze het nieuws dat Mark Rutte homo zou zijn. Ook het met minachting spreken over de geaardheid van Tofik Dibi is beneden alle niveau. Door mensen als Regilio Tuur neer te zetten als Zwarte Piet en door de vele stigmatiserende opmerkingen over moslims, draagt hij bij aan een groeiend xenofobisch klimaat in Nederland'', aldus een verklaring van DENK.

Roos reageerde kort via Twitter: ,,DENK is niet alleen gevaarlijk, ze zijn nog laf ook''. De Partij voor de Dieren (Marianne Thieme), VNL (Roos) en DENK (Kuzu) zouden debatteren over de aanpak van racisme en discriminatie, de Nederlandse identiteit en het klimaat.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van de NOS noemt het jammer dat Kuzu niet meedoet. ,,Het lijsttrekkersdebat bij de NOS aan de vooravond van de verkiezingen is voor alle partijen een uitgelezen kans om de kiezer te bereiken. Het is spijtig dat DENK daar geen gebruik van maakt.''