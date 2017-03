Rutte: ik ga 'hysterische' Erdogan niet bellen

ANP Rutte: ik ga 'hysterische' Erdogan niet bellen

DEN HAAG - De diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije lopen steeds hoger op. Het is echter nog geen aanleiding voor premier Mark Rutte om nu persoonlijk contact te zoeken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ,,De man wordt hysterischer per uur en ik heb geen enkele behoefte om deze man nu te bellen. Ik heb maar een behoefte en dat is hem te vertellen dat hij zijn toon moet matigen.''

Door ANP - 14-3-2017, 15:54 (Update 14-3-2017, 15:54)

Erdogan stookte het vuur dinsdag verder op door te beweren dat Nederland de 8000 Bosnische moslims bij Srebrenica heeft vermoord. Op enig moment zullen de gesprekken weer plaatsvinden ,,en dan dient hier over gesproken te worden", aldus de premier. ,,Dit is totaal buiten iedere orde. Dit is niet te accepteren."

In 1995 werd Srebrenica ondanks de aanwezigheid van het Nederlandse Dutchbat door het Bosnisch-Servische leger veroverd. Meer dan 8300 moslimmannen en -jongens werden daarna vermoord door troepen die onder bevel stonden van generaal Ratko Mladic.