ANP Waarschuwing Consumentenbond update Windows 10

DEN HAAG - De Consumentenbond waarschuwt voor de nieuwe versie van Windows 10 van Microsoft die binnenkort verschijnt. Een verborgen optie in het privacymenu van het computerbesturingssysteem schakelt ongezien reclame-tracking in. Die houdt het surfgedrag bij om iemand advertenties-op-maat te kunnen sturen.

Door ANP - 14-3-2017, 14:24 (Update 14-3-2017, 14:24)

In het menu van de proefversie zit een verborgen schuifbalk, die pas tevoorschijn komt als je met de muis rechts over het scherm beweegt. ,,Na bladeren naar beneden, verschijnt in beeld de tekst: Laat apps reclame-id gebruiken om advertenties voor u interessanter te maken op basis van uw app-gebruik'', meldt de bond dinsdag.

De Consumentenbond roept op alle verborgen opties zichtbaar te maken, opdat gebruikers niet onbewust instemmen met reclame-tracking op hun pc. In een eerste reactie noemt Microsoft de conclusies voorbarig en benadrukt het softwarebedrijf dat het gaat om een proefversie.