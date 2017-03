Verkiezingsavond uitgebreid op radio en tv

HILVERSUM - De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is woensdagavond uitgebreid te volgen op radio en televisie. Zo kunnen de kijkers op NPO 1 terecht voor NOS Nederland Kiest - De Uitslagen. Ook RTL 4 heeft de zender vrijgemaakt voor RTL: De Uitslagenavond, een samenwerking tussen RTL Nieuws en RTL Late Night.

Door ANP - 14-3-2017, 14:16 (Update 14-3-2017, 14:16)

Bij de NOS presenteert Rob Trip de tv-uitzending vanuit Hilversum en Dionne Stax maakt de uitslagen bekend. Politiek verslaggever Dominique van der Heyde zorgt voor politieke duiding en vanuit de Tweede Kamer praat Ron Fresen de kijkers bij over mogelijke coalities. Mariëlle Tweebeeke praat met diverse gasten in Nieuwspoort over de uitkomst van de verkiezingen.

De eerste exitpoll wordt op beide zenders om 21.00 uur verwacht van onderzoeksbureau Ipsos. Die laat zien wat Nederland in grote lijnen heeft gestemd, maar de prognose van de definitieve uitslag volgt later op de avond of zelfs in de nacht.

Talkshowsetting

Hoewel bij RTL 4 de uitslagen ook op de voet zijn te volgen, kiest de zender voor een iets luchtiger programma in een talkshowsetting vanuit de studio van RTL Late Night. Merel Westrik en Humberto Tan presenteren de avond en hebben diverse gasten, onder wie Onno Hoes, Myrthe Hilkens, Jack de Vries, Jort Kelder en Gerdi Verbeet. De band Di-rect zorgt voor muziek. Tan: ,,Door deze samenwerking gaan we op een attractieve manier de verkiezingsuitslag verslaan.''

Ook op de radio wordt uitgebreid verslag gedaan van de uitkomsten. NPO Radio 1 staat vanaf 20.00 uur volledig in het teken van de verkiezingsuitslagen, met presentatoren Lara Rense en Tijs van den Brink. Ook op BNR Nieuwsradio is de uitslagenavond te volgen, vanaf dezelfde tijd met Petra Grijzen en sidekicks Jeroen Stans en Thomas van Groningen.

De verkiezingsuitzendingen krijgen concurrentie van de populaire Champions League. Wie liever voetbal kijkt, kan de tv afstemmen op Veronica waar AS Monaco het opneemt tegen Manchester City.