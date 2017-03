Rutte: walgelijke geschiedvervalsing

DEN HAAG - De Turkse verwijzing naar de massamoord in Srebrenica in de diplomatieke rel met Nederland is ,,walgelijke geschiedvervalsing''.

Door ANP - 14-3-2017, 13:32 (Update 14-3-2017, 13:32)

Dat zei premier Mark Rutte dinsdag in een reactie op de uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De toon wordt steeds hysterischer, aldus Rutte bij RTLZ. ,,Hij blijft het verder oppompen. Het is van een niveau en stijlloosheid, ongelooflijk. We gaan ons niet tot dit niveau verlagen. Het is echt onacceptabel.''

De Turkse president had gezegd dat Turkije de Nederlanders kent van de slachting in Srebrenica: ,,We kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8000 Bosniërs afmaakten''. De Bosniërs waren moslims.