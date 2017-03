Reuzenpanda's op 12 april naar Rhenen

RHENEN - De twee reuzenpanda's die vanuit China naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen komen, arriveren op 12 april in Nederland. Dat maakte de dierentuin dinsdag bekend. Xing Ya en Wu Wen verblijven na aankomst eerst nog enkele weken in quarantaine. Het is nog niet duidelijk wanneer het publiek de panda's kan bewonderen.

Ouwehands Dierenpark werkt al enkele jaren aan de komst van de dieren. China schonk de panda's in oktober 2015 al symbolisch aan Nederland, tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het land. In januari keurde een Chinese delegatie het pandaverblijf goed.

Ouwehands Dierenpark krijgt de dieren voor maximaal vijftien jaar te leen. Wereldwijd zijn er slechts achttien dierentuinen waar reuzenpanda's leven.