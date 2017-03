Erdogan: we kennen Nederland van Srebrenica

ANKARA - De Turkse president Erdogan is dinsdag tegen Nederland uitgevaren over Srebrenica. ,,Turkije kent de Nederlanders van de slachting in Srebrenica'', zei Erdogan op een bijeenkomst.

Door ANP - 14-3-2017, 12:42 (Update 14-3-2017, 13:00)

Erdogan stelde volgens de krant Hürriyet dat Nederlanders de slachting in Bosnië in 1995 aanrichtten. ,, We kennen ze van de slachting van Srebrenica, we kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8000 Bosniërs afmaakten''.