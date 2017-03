'Situatie Nederland-Turkije onacceptabel'

ANP 'Situatie Nederland-Turkije onacceptabel'

AMSTERDAM - ,,De negatieve politieke ontwikkelingen van de afgelopen dagen tussen Nederland en Turkije zijn volstrekt onacceptabel.'' Dat schrijft de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) dinsdag in een verklaring. De organisatie geeft de ,,populistische politici'' de schuld en roept de Nederlandse politiek dan ook op te stoppen met populisme.

Door ANP - 14-3-2017, 11:42 (Update 14-3-2017, 11:43)

,,De algemene verkiezingen in Nederland en de leidende positie van Wilders in de peilingen heeft de overige partijen verleid tot dit populisme'', aldus de arbeidersvereniging in Amsterdam. Bovendien heeft het percentage nee-stemmers in de peilingen van het Turkse referendum Erdogan kwaad gemaakt, stelt HTIB. ,,Beide partijen proberen over de rug van de ander de publieke opinie te beïnvloeden. Zoals altijd zitten de Turken in Europa weer met de gebakken peren.''

De organisatie vraagt verder alle mensen in Nederland met een Turkse achtergrond hun verstand te gebruiken. ,,Nederland is ons nieuwe vaderland'', aldus HTIB. ,,We moeten de politici in Turkije niet toestaan ons te misbruiken voor hun eigen politieke doeleinden. We moeten niet toestaan dat de problemen van Turkije naar Nederland worden geëxporteerd.''