Steeds minder gedetineerden in Nederland

ANP Steeds minder gedetineerden in Nederland

BRUSSEL - Nederland behoort samen met Finland, Denemarken en Zweden tot de Europese landen met de minste gedetineerden per 100.000 inwoners. Sinds 2006 nam het aantal gevangenen in Nederland bovendien het hardste af in heel Europa, met 44 procent.

Door ANP - 14-3-2017, 11:09 (Update 14-3-2017, 11:09)

Dat blijkt uit jaarcijfers over het gevangeniswezen van de Raad van Europa, die dinsdag in Brussel werden gepresenteerd. Er zaten in 2015 ruim 1,4 miljoen mensen in de Europese gevangenissen. Veruit de meeste, 94,8 procent, waren mannen. De cijfers hebben betrekking op heel Europa, Rusland en enkele oud-Sovjetrepublieken.

In Nederland telde de Raad bijna 17.000 gedetineerden in 2015 oftewel 53 op 100.000 inwoners, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Bijna een derde zit tussen de drie en vijf jaar vast. Een op de vijf is buitenlander.

Een op de drie gevangenissen in Europa kampt met overbevolking. De landen gaven totaal meer dan 20 miljard euro uit aan gedetineerden.