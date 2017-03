Turkije gaat 'overal' klagen

ANP Turkije gaat 'overal' klagen

ANKARA - Turkije gaat bij de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Raad van Europa klagen over de schending van het Verdrag van Wenen (1961) door Nederland. Dit meldde dinsdag de krant Hürriyet. Maandag liet de Turkse regering weten over Nederland te gaan klagen bij het Europese mensenrechtenhof.

Door ANP - 14-3-2017, 8:30 (Update 14-3-2017, 8:30)

Het Verdrag van Wenen regelt de status van diplomaten en hun onschendbaarheid. Turkije stelt dat zaterdag in Nederland de onschendbaarheid is geschonden van onder anderen de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, en de Turkse zaakgelastigde in Den Haag, Alper Yüksel.

Het Internationaal Gerechtshof dat bij uitstek over dergelijke geschillen tussen landen gaat, staat niet in de lijst instellingen waar Ankara wil gaan klagen. Het hof is in Den Haag gevestigd.