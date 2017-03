Kijkers EenVandaag: Rutte winnaar

ROTTERDAM - De kijkers van EenVandaag hebben premier Rutte uitgeroepen tot winnaar van het lijsttrekkersdebat maandag op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Door ANP - 14-3-2017, 0:33 (Update 14-3-2017, 0:33)

EenVandaag ondervroeg ruim 9000 mensen die het EenVandaag debat gezien hebben tussen Wilders en Rutte. ,,Rutte lijkt op vrijwel alle onderdelen het beste te scoren: mensen vinden dat hij de beste toon had, overtuigender was dan Wilders en overall de beste was in het debat", stelt Gijs Rademaker van het EenVandaag Opiniepanel.

Maar Wilders is niet bij voorbaat de verliezer. EenVandaag vroeg kiezers die afgelopen weekend nog een stem op de PVV overwogen, of het debat daar verandering in heeft gebracht. Een kwart van deze twijfelende stemmers geeft aan nu meer te neigen naar een stem op Wilders. Bij de twijfelende kiezer die een stem op Rutte dit weekend nog overwoog, is dt effect een stuk minder.