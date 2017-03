Nieuwe stappen Turkije tegen Nederland

DEN HAAG - Turkije heeft nieuwe stappen aangekondigd tegen Nederland in de diplomatieke rel van de afgelopen dagen. President Recep Tayyip Erdogan zei maandag dat hij naar het Europese Hof voor de Mensenrechten wil stappen. Hij zei dat Nederland rekenschap zal moeten afleggen en dat Turkije alle mogelijke diplomatieke sancties zal aanwenden om Nederland van repliek te dienen.

Ankara en Den Haag hebben slaande ruzie over het afgelasten van optredens van Turkse ministers die in Nederland een 'ja' wilden aanprijzen voor het Turkse referendum in april. Dat gaat over de invoering van een nieuw presidentieel stelsel. Erdogan leidt het land al sinds 2003 maar is sinds 2014 president. Die functie is in de huidige grondwet ceremonieel. Erdogan wil dat de president straks ook formeel de grote leider wordt.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders reageerde laconiek. ,,Mocht de klacht ontvankelijk worden verklaard zien we de zaak met vertrouwen tegemoet'', reageerde Koenders. ,,Overigens staat Turkije zo goed als bovenaan de ranglijst als het gaat om veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.''

Vicepremier Numan Kurtulmus viel later maandag ook nog uit tegen Nederland. Hij zei onder meer dat diplomatieke vluchten vanuit Nederland zullen worden tegengehouden. Regeringsoverleg op hoog niveau zal worden opgeschort en de Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom in Turkije. Hij liet ook weten dat hij de Turkse parlement zal aanbevelen de vriendschapsverdragen op te zeggen totdat Nederland op zijn schreden is teruggekeerd en zich heeft gedistantieerd van zijn 'inhumane en onwettige' optreden tegen Turkse ministers.

,,We doen precies hetzelfde wat zij ons hebben aangedaan'', aldus Kurtulmus tijdens een persconferentie. ,,We staan vliegtuigen met Nederlandse diplomaten of afgezanten aan boord niet toe te landen in Turkije of ons luchtruim te gebruiken. Degenen die deze crisis hebben veroorzaakt, zijn ook verantwoordelijk voor de oplossing.''