Zwols raadslid treedt af om Turkije-bericht

ANP Zwols raadslid treedt af om Turkije-bericht

ZWOLLE - Cermal Yildirim, een gemeenteraadslid van de lokale Zwolse partij Swollwacht, is maandag opgestapt nadat hij eerder die dag kritische uitlatingen over Nederland op Facebook had gedaan. Dat heeft Swollwacht bevestigd.

Door ANP - 13-3-2017, 21:43 (Update 13-3-2017, 21:43)

Yildirim schreef op zijn Facebookpagina in het Turks dat ,,Turkije moet doen wat nodig is en Nederland een lesje moet worden geleerd''. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen weekeinde in Rotterdam rond de bezoeken van de Turkse ministers en de diplomatieke rel tussen beide landen die daaruit voortvloeide.

Yildirim verwijderde later zijn bericht en bood ook via de partij zijn verontschuldigingen aan. Na overleg tussen Yildirim en zijn partij heeft het raadslid besloten op te stappen.