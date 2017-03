DENK in gesprek met RMMN over intimidatie

ROTTERDAM - De politieke partij DENK en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) hebben maandagavond een ,,constructief gesprek gehad waar kritiek en zorgen zijn gedeeld." Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring. Zondag meldde RMMN dat moskeebestuurders zich onder druk gezet voelen hun achterban aan te sporen op DENK te stemmen.

Door ANP - 13-3-2017, 21:12 (Update 13-3-2017, 23:16)

In de verklaring stelt het RMMN nu dat in de media ten onrechte die indruk is gewekt. ,,Dat heeft het RMMN nooit bedoeld. Wel heeft RMMN signalen ontvangen van moslims die een sfeer ervaren waarin ze niet vrijuit kunnen aangeven dat ze kritiek hebben op DENK omdat andere moslims dat niet toelaten."

Verder staat in de verklaring: ,,DENK zal actief oproepen aan haar sympathisanten om geen druk uit te oefenen en ruimte te laten voor verschillende meningen."

RMMN stelde eerder dat het kwalijk is dat DENK geen afstand neemt van omstreden imam’s, en nepaccounts op Facebook heeft ingezet om andere politici zwart te maken.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) heeft maandag harde kritiek geuit op DENK. ,,Ik zie daar een politiek van intimidatie, van mensen klem zetten, van mensen onder druk zetten."