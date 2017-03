Gehakketak en verwijten in EenVandaag-debat

ROTTERDAM - Het EenVandaag-debat tussen premier Mark Rutte en Geert Wilders maandag is fel verlopen, met verwijten over en weer. Rutte zette Wilders neer als iemand die geen verantwoordelijkheid wil nemen en wegloopt als het moeilijk wordt. Wilders verweet Rutte op zijn beurt meermaals ongeloofwaardig te zijn en het land te grabbel te hebben gegooid.

Het een-op-eendebat was weken geleden al vastgelegd, toen de verkiezingen nog op een tweestrijd tussen Rutte en Wilders leken uit te lopen. Nu de verschillen tussen de grootste vijf partijen in de peilingen steeds kleiner worden, wilden andere partijleiders ook meedoen, maar daar wilde EenVandaag niet aan.

De twee kruisten de degens over drie onderwerpen: zorg, economie en immigratie en identiteit. Voorafgaand hieraan gingen de twee in op de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Wilders zei dat de Turkse ambassadeur moet worden uitgezet, een maatregel die Rutte onverstandig noemde. ,,Dit is het verschil tussen twitteren vanaf de bank en het land besturen’’, zei de premier.

In het blokje over de zorg ging het weinig over de inhoud, maar grossierden de twee in verwijten. Dat Rutte en de VVD 2 miljard euro willen uittrekken voor verpleeghuizen gelooft Wilders niets van. Rutte zei op zijn beurt dat Wilders zijn cijfers niet op orde heeft. ,,Zelfs de heer Krol heeft betere cijfers in zijn plannen dan de PVV’’, grapte Rutte, met een verwijzing naar de leider van 50PLUS.

Over immigratie leken de heren helemaal twee verschillende werkelijkheden te presenteren. Wilders haalde cijfers aan die zouden aantonen dat er nog steeds veel migranten naar West-Europa komen, maar die kloppen volgens Rutte niet.