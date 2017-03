Rutte: Wilders biedt nepoplossingen



ROTTERDAM - VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft zijn rivaal Geert Wilders maandag verweten te ,,grossieren in nepoplossingen''. De PVV-leider zou niets doen aan de migrantenstroom naar West-Europa omdat hij vluchtelingendeals als die met Turkije afwijst. Wilders noemde Rutte tijdens het lijsttrekkersdebat van EenVandaag op zijn beurt een ,,leugenaar en een weggever''.

Door ANP - 13-3-2017, 19:55 (Update 13-3-2017, 19:55)

Wilders haalde cijfers aan die zouden aantonen dat er nog steeds veel migranten naar West-Europa komen, maar die kloppen volgens Rutte niet. Hij sprak van ''voodoocijfers''. Rutte claimde dat de migrantendeal met Turkije een succes is, en bepleitte soortgelijke akkoorden met Afrikaanse landen. Als Wilders daar niet aan wil, dan ,,dweilt hij met de kraan open''.

Wilders zei simpelweg de Nederlandse grenzen te willen sluiten. Hij wil ,,niet afhankelijk zijn van vriendjes in Brussel of van ISIS''. Nederland is volgens hem ,,gegijzeld door Erdogan'', die maar op een knop zou hoeven drukken om de vluchtelingenstroom weer in gang te zetten.

De twee lijsttrekkers van de grootste partijen in de peilingen botsten ook over de 'koranpolitie' die Wilders zou bepleiten. Wilders wil de Koran verbieden, maar legde opnieuw uit dat hij geen agenten op korans wil laten jagen. ,,Dat is dus gewoon een nepbelofte!'', concludeerde Rutte.