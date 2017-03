Rutte en Wilders fel in debat over zorg

ANP Rutte en Wilders fel in debat over zorg

ROTTERDAM - Premier Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders zijn elkaar flink in de haren gevlogen bij het blokje over zorg in het debat van EenVandaag maandag. Rutte gaf aan dat zijn partij de komende jaren 2 miljard euro extra wil uittrekken voor verpleeghuizen, Wilders zei meermaals dat Rutte totaal onbetrouwbaar is.

Door ANP - 13-3-2017, 19:12 (Update 13-3-2017, 19:12)

Wilders sprak schande van de toestand in verpleeghuizen. ,,Vraag het aan de mensen zelf. Schande. Het is een beschaving onwaardig'', aldus Wilders. ,,Ik schaam me in een land te leven waar u de zorg zo heeft laten verpieteren''.

Ook over de 2 miljard euro die de VVD wil uittrekken had Wilders geen goed woord over. ,,U haalt dat geld elders in de zorg weg. U bent als een dief die je huis leeg rooft en een week later je bankstel terugbrengt.''\

Oneliners

Het was niet de enige oneliner in het debat over de zorg. Beide heren hadden er een paar op zak. ,,Zelfs de heer Krol heeft betere cijfers in zijn plannen dan de PVV’’, zei Rutte over de geplaagde leider van 50PLUS die tijdens deze campagne al meerdere keren over cijfers struikelde.

,,U bent gegijzeld door meneer Erdogan’’, beet Wilders Rutte toe over de vluchtelingendeal met de Turkse president . De laatste opmerking was voor Rutte, toen die werd onderbroken door Wilders. ,,Ik weet dat u niet van tegenspraak houdt. U kunt me op Twitter blokkeren, maar vanavond moet u echt even naar me luisteren.''